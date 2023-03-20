На митингах пишут сухой закон

Правительство Пензенской области опубликовало проект постановления, регулирующего розничную торговлю алкоголем на массовых мероприятиях, к которым, в том числе, относятся митинги и шествия, за подписью председателя ре­гионального кабмина Николая Симонова. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу в правовом управлении регионального правительства. Представители пензенских отделений политических партий разошлись в оценке инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановлением правительства области пензенцам перестанут продавать алкоголь на митингах

Фото: Владимир Павловский, Коммерсантъ Постановлением правительства области пензенцам перестанут продавать алкоголь на митингах

Фото: Владимир Павловский, Коммерсантъ

На сайте правительства Пензенской области появился проект постановления «Об определении мест нахождения источников повышенной опасности и мест массового скопления граждан на территории Пензенской области, в которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания…» Первый пункт документа относится к местам нахождения источников повышенной опасности, а второй — массового скопления людей. Сейчас проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе в правовом управлении правительства области. На сайте обладминистрации указано, что обсуждение проекта должно закончиться 23 ­марта.

В первом пункте проекта постановления говорится о запрете на розничную торговлю спиртным (в том числе и в общепите) на территории производственных объектов I и II классов опасности, где получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, перевозятся и уничтожаются опасные вещества. А во втором пункте прописан аналогичный запрет для мест массового скопления граждан на момент проведения мероприятий, организуемых, в соответствии с 54м Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заявленной численностью не менее 100 человек.

После официальной публикации постановления власти муниципалитетов должны будут привести локальные нормативные акты в соответствие с до­кументом.

Первый секретарь пензенского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции КПРФ Дмитрий Филяев сказал «Ъ», что еще не видел текст проекта, но самой концепции постановления симпатизирует.

«В принципе, никаких вопросов пока я не вижу. Надо посмотреть более содержательно, если речь идет о запрете продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, ничего плохого я в этом не усматриваю. Если никаких, будем так говорить, подводных камней нет в этом проекте, то партия, безусловно, поддерживает»,— сказал господин Филяев.

Дмитрий Филяев уточнил, что неприятные инциденты с нетрезвыми гражданами на митингах бывают. Такие случаи, по его словам, редки и, как правило, касаются не участников массовых мероприятий, а случайных прохожих. Политик отметил: подобные ситуации, как правило, быстро разрешаются сотрудниками ­полиции.

За проект высказалась и председатель совета пензенского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марта Дыбнова. «Считаю, что чем четче будут сформулированы границы продажи, тем меньше будет у общества возможности чрезмерного употребления алкоголя. Я всегда за грамотную борьбу с алкоголем. В данном случае речь идет не просто об индивидуальной сохранности выпившего, а прежде всего об обеспечении общественного порядка для людей, принимающих участие в публичных мероприятиях и находящихся в зоне I, II классов опасности»,— пояснила госпожа Дыбнова.

Получить комментарий от пензенского отделения партии «Единая Россия» в течение дня не удалось, в исполкоме не отвечали на звонки. А глава региональной ЛДПР, депутат заксобрания Александр Васильев сказал, что о проекте постановления не слышал и прокомментировать не может.

Председатель пензенского отделения партии «Яблоко» Ольга Рахманова считает документ избыточным. Она отметила, что действующий Кодекс об административных правонарушениях подразумевает наказание за пьянство в общественных местах. Госпожа Рахманова сочла инициативу лишней тратой времени.

«То, что в общественных местах пить нельзя, в Административном кодексе написано. Нельзя появляться в нетрезвом виде. Ничего дополнительного здесь не требуется. Я юрист, поэтому так рассуждаю. По КоАП РФ предусмотрено наказание, штрафы. Я считаю, что этого достаточно, не надо никаких новых запретов. Нецелесообразно»,— пояснила Ольга Рахманова.

Дарья Васенина