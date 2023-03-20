Клуб «У Моста»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», городские власти согласовали с владельцами бывшего клуба ВКИУ условия договора аренды объекта для театра «У Моста». Начать играть спектакли в новом здании культурное учреждение намерено уже в сентябре, когда там завершится ремонт зала со сценой. Эксперты считают, что здание на ул. Окулова, 5 — достойный вариант для расширения театра «У Моста». При этом отмечается, что в случае открытия нового филиала театра расходы на содержание зданий «У Моста» вырастут, а это должно быть оправданно с экономической и социокультурной точки зрения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация Перми согласовала с собственниками здания бывшего клуба ВКИУ условия аренды объекта для нужд театра «У Моста». По данным источника в мэрии, стороны пришли к принципиальной договоренности, но пока уточняют стоимость аренды.

В пресс-службе мэрии сообщили «Ъ-Прикамье», что переговорный процесс с собственником здания по стоимости аренды продолжается: «До конца марта должны определиться».

По данным «Ъ-Прикамье», владелец здания должен определиться с затратами на оборудование зала и сцены. Исходя из этих капитальных трат и сформируется итоговая аренда. Предполагается, что платить ее будет непосредственно само муниципальное учреждение.

Совладелица бывшего клуба ВКИУ Татьяна Бердичевская сказала, что сейчас не может прокомментировать заключение договора аренды здания и другие нюансы.

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов заметил, что здание на ул. Окулова, 5, подходит для размещения театра своей конфигурацией и местоположением. Строение находится на берегу Камы, недалеко от места, где был основан театр «У Моста» (в ДК «Телта»). Между нынешним и новым зданиями «У Моста» всего несколько минут ходьбы, обратил внимание господин Федотов. В бывшем клубе спроектировано все необходимое для театра: сцена, подход к ней, склады для декораций и мастерские. Это строение станет филиалом главного театрального здания на ул. Куйбышева, 11, которое театр «У Моста» сохранит за собой. По словам худрука «У Моста», в бывшем клубе уже проведен ремонт, за исключением зрительного зала и сцены. 1 апреля театр планирует заехать в новые помещения, чтобы иметь возможность репетировать там и строить декорации. Отремонтировать зал со сценой предполагается к сентябрю, к началу нового сезона. «Как только будут сделаны зал и сцена, мы сразу начинаем играть спектакли»,— рассказал Сергей Федотов.

Здание клуба с антресольным этажом и подвалом общей площадью 4,2 тыс. кв. м с момента расформирования ВКИУ в 2003 году не эксплуатировалось и перешло частным структурам. В 2013–2021 годах его владельцем являлось ООО «Яуза-Девелопмент», принадлежащее бизнесмену Всеволоду Юшкову. Затем собственниками актива стали предприниматели Игорь Пестов и Татьяна Бердичевская. В 2021 году краевые власти обсуждали возможность выкупа объекта, чтобы разместить в нем региональный Дом молодежи. Осенью 2022 года правительство Пермского края перенесло расходы в 300 млн руб. на приобретение помещений под Дом молодежи с 2022 на 2023 год. В минтуризме региона объяснили такое решение тем, что продолжают поиски здания для учреждения. По сведениям ведомства, бывший клуб ВКИУ на ул. Окулова, 5, где планировалось разместить Дом молодежи, для этих целей не подходит. В декабре собственники здания публиковали объявления о сдаче объекта в аренду за 200 тыс. руб. в месяц. В январе этого года стало известно о планах мэрии арендовать бывший клуб ВКИУ для театра «У Моста». Глава Перми Алексей Демкин сообщал о ведении переговоров по размеру аренды с собственником помещения на ул. Окулова, 5.

Сейчас МБУК «Театр „У Моста“» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для их нужд. Ранее в качестве площадок для театра, кроме клуба ВКИУ, рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгорэлектротранса».

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников считает, что бывший клуб ВКИУ — достойный вариант для расширения «У Моста», если здание подходит для театральных нужд по своему функциональному назначению. Центральную локацию, в которой находится объект, собеседник назвал удобной для учреждения. По словам господина Воженникова, тот факт, что бывший клуб ВКИУ давно не эксплуатировался, может отрицательно сказаться на техническом состоянии всего объекта. «Возможно, есть необходимость проверить здание на предмет сохранения несущей способности основных конструкций и состояния инженерных коммуникаций»,— подчеркнул эксперт.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева обратила внимание на тенденцию, когда пермские театры реализуют концепцию «второй сцены». Помимо аренды помещения для театра «У Моста», в Перми строится еще один зал для ТЮЗа. Краевые власти также собирались возвести новую сцену оперного театра, но недавно эти планы отложили на пять лет. «Такие решения (о строительстве второй сцены.— «Ъ-Прикамье») вызваны в том числе тем, что театры располагаются в зданиях, которые приспосабливались под театральные залы и, очевидно, устарели с учетом современных требований»,— полагает Надежда Агишева. Вариант увеличения театральной инфраструктуры должен соответствовать публичной концепции развития театров, которой в Перми нет. Увеличение расходов на содержание зданий должно быть оправданным как с экономической точки зрения, так и в ракурсе социокультурных эффектов, подчеркнула координатор проектов «Новой коллекции».

Евгения Ахмедова