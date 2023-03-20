ЦБ определил порядок возвращения ценных бумаг из-за рубежа

Центробанк установил порядок для депозитариев по возврату российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом. Как сообщил регулятор, это позволит исключить иностранные организации из цепочки учета российских бумаг, а также защитить права инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно установленному Банком России порядку, депозитарии должны подать заявление о переводе в Национальный расчетный депозитарий. Заявка должна содержать название и тип бумаги, сведения об их количестве, реквизиты иностранного депозитария.

После этого ценные бумаги будут зачислены на счета депо иностранного номинального держателя, которые были открыты в центральном депозитарии. Такая возможность может быть предоставлена только один раз, подчеркнул регулятор.

С 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, переводившие их по договору на хранение иностранной организации с правом использования, имеют право обратиться в российский депозитарий за принудительным переводом активов в инфраструктуру РФ. При этом установлен срок, на который может быть продлена эта процедура.

«Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней»,— говорится в сообщении ЦБ.

Лусине Баласян