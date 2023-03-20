Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420 очков. 2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560. 5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4330. 6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3390. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3325. 9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065. 10 (5). Тейлор Фриц (США) — 2975. 11 (13). Янник Синнер (Италия) — 2925. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2815. 13 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 14 (16). Фрэнсис Тиафо (США) — 2710. 15 (14). Александр Зверев (Германия) — 2580. 16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2505. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2230. 18 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2085. 19 (19). Томми Пол (США) — 2045. 20 (20). Борна Чорич (Хорватия) —1905.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9975 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6740. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605. 4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4990. 5 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4976. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4401. 7 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3720. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360. 10 (7). Мария Саккари (Греция) — 3191. 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2470. 12 (15). Петра Квитова — 2377. 13 (16). Барбора Крейчикова (обе — Чехия) — 2324. 14 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2276. 15 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2191. 16 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2182. 17 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2155. 18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2005. 19 (21). Магда Линетт (Польша) — 1770. 20 (23). Донна Векич (Хорватия) — 1662… 26 (28). Анастасия Потапова — 1494… 54 (66). Варвара Грачева — 1014…63 (69). Анна Блинкова — 886. 64 (60). Анна Калинская — 873… 92 (89). Камилла Рахимова — 709. 95 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.