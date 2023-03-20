Подрядчик Николаевского бульвара в Краснодаре провел встречу с жителями

Представители подрядчика ООО «Веста» встретились с общественностью, чтобы обсудить вопросы благоустройства Николаевского бульвара в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал GMRLIVE.

Фото: GMRLIVE

Целью встречи обозначили контроль за ходом проведения работ и сохранением зеленых насаждений.

Как выяснилось, часть деревьев (на месте будущей центральной аллеи) восстановить невозможно, так как прежний подрядчик повредил корневые системы.

«В данный момент все работы на бульваре ведутся согласно проектной документации (которой у нас пока нет, но мы стараемся получить и представить общественности). Подрядчик идет на контакт, прислушивается к мнению жителей»,— отмечено в сообщении.

В 2021 году жители Краснодара выбрали для благоустройства Николаевский бульвар в рамках ежегодного голосования за общественные территории. Прежний подрядчик — ООО «Векстрой-Юг» начал несогласованную вырубку деревьев, из-за чего с ним был расторгнут контракт на 260 млн руб. В мае 2022 года прокуратура организовала проверку. Ущерб был оценен в 30 млн руб.

Олег Исаев

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