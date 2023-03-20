РЭО направит почти 3 млрд рублей на строительство мусороперерабатывающего завода под Кингисеппом

Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил выделение 2,98 млрд рублей на строительство комплекса по обращению с отходами мощностью 300 тыс. тонн в год в Кингисеппском районе Ленобласти. Средства оператор привлек за счет реализации облигаций по инвестпроекту.

Как сообщила пресс-служба РЭО в понедельник, 20 марта, средства будут направлены до конца марта. Общий объем инвестиций ранее оценивался в 3,5 млрд рублей, сейчас РЭО увеличил его до 3,7 млрд.

«Благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей»,— прокомментировал генеральный директор компании-оператора Денис Буцаев.

Подробнее о проект мусороперерабатывающего комплекса в Кингисеппе читайте в материале «Ъ-СПб» «Экспертиза дает добро».

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