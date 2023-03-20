Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор в связи с трагедией на Волге призвал не выходить на лед

Ярославский губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших в селе Диево-Городище. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Река Волга в районе Диево-Городище

Река Волга в районе Диево-Городище

Фото: Прокуратура Ярославской области

Река Волга в районе Диево-Городище

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», пять человек провалились под лед, переходя через реку Волга возле Диево-Городище. Два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. В числе утонувших основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

«Искренние соболезнования родным. Призываю жителей региона не выходить на лед. Его толщина уже недостаточная, идет быстрое таяние покрова, он рыхлый и неоднородный. Будьте осторожны. Не рискуйте своими жизнями, обязательно поговорите с детьми и родственниками-любителями весенней рыбалки»,— отметил Михаил Евраев.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...