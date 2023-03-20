Ярославский губернатор в связи с трагедией на Волге призвал не выходить на лед

Ярославский губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших в селе Диево-Городище. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Волга в районе Диево-Городище

Фото: Прокуратура Ярославской области Река Волга в районе Диево-Городище

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», пять человек провалились под лед, переходя через реку Волга возле Диево-Городище. Два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. В числе утонувших основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

«Искренние соболезнования родным. Призываю жителей региона не выходить на лед. Его толщина уже недостаточная, идет быстрое таяние покрова, он рыхлый и неоднородный. Будьте осторожны. Не рискуйте своими жизнями, обязательно поговорите с детьми и родственниками-любителями весенней рыбалки»,— отметил Михаил Евраев.

Андрей Иванов