Снегурочка из Красноярска

У Леры Сафиной из Красноярска есть старшая сестра и двое братьев, но девочка их совсем не знает, так как почти всю свою маленькую жизнь провела с мамой в больницах. У нее оказался некроз части кишечника, после нескольких тяжелых операций хирургам удалось сохранить всего 6 сантиметров тонкой кишки. И кормят Леру в основном внутривенно. Для того чтобы девочку наконец выписали домой, ее необходимо обеспечить внутривенным питанием и расходными материалами для его введения, а еще лекарствами. Но покупать все это многодетная семья Сафиных не в силах. Они просят о помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После нескольких операций Лера таяла буквально на глазах, как Снегурочка из сказки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После нескольких операций Лера таяла буквально на глазах, как Снегурочка из сказки

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Всегда мечтала, чтобы в семье было много детей. Кто скажет, что с детьми много трудностей, тот прав, но ведь и счастья тоже много! — говорит Лерина мама Виктория.

У Виктории дочка от первого брака — десятилетняя Дарина, во втором замужестве родились двое мальчиков — Кирилл и Артем. Для полного счастья, симметрии и гармонии Виктории и ее мужу Алексею не хватало еще одной девочки. Поэтому Лера еще до появления на свет стала любимой и желанной.

Вскоре после рождения малышки врачи заметили, что она плохо усваивает материнское молоко. Обследование показало, что у девочки кишечная непроходимость. Первую операцию Лере сделали, когда ей был всего месяц от роду, у нее выявили некроз части тонкого кишечника, поврежденные фрагменты хирургам пришлось удалить. С этого момента началась борьба за каждый грамм Лериного веса, которая продолжается и сейчас.

— Прибавила 50 граммов — это очень хорошо, а если сто, то это вообще победа,— рассказывает Виктория.

Из больницы Леру с мамой выписали, когда девочке было пять месяцев. Но дома с папой, старшими братьями и сестрой Лера пробыла всего шесть дней. У нее начало раздувать живот, девочка плакала, отказывалась от еды, стремительно теряла драгоценные граммы и свои крошечные силы. Ее срочно забрали в больницу. После нескольких операций из 3 метров тонкого кишечника у Леры осталось всего 6 сантиметров — это слишком мало, чтобы ребенок мог нормально расти и развиваться.

— Как ни выхаживали дочку врачи, она таяла буквально на глазах, стала вся прозрачная, как Снегурочка из сказки, у нее не было сил ни повернуться на бок, ни дотянуться до игрушки,— вспоминает Виктория.

Красноярские врачи обратились за помощью к хирургам Российской детской клинической больницы, и Леру с мамой пригласили на лечение в Москву.

— Первый день в московской больнице я весь проплакала,— признается Виктория.— А на следующий день решила: слезами делу не поможешь.

Да и некогда было плакать. Лере установили специальный катетер для введения внутривенного питания, и маме нужно было учиться собирать капельницы с питательными растворами.

— Сначала было очень страшно прикасаться даже к катетеру, ко всем этим проводкам: вдруг что-то сделаю не так, перепутаю лекарства, что-нибудь важное забуду? Но я понимала: не можем же мы с Лерой навсегда поселиться в больнице. Значит, я должна все уметь делать сама. И это оказалось совсем несложно, даже медсестры потом хвалили, как ловко у меня выходит,— улыбается Виктория.

Каждые четыре часа Лере дают по 210 граммов материнского молока и немного пюре из баночки, но эта пища по-прежнему почти не усваивается. Большую часть необходимых для жизни веществ девочка получает через капельницу.

Вот только стоит запас внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода почти 1,8 млн руб. Все это понадобится Лере, когда их с мамой выпишут из больницы. Но таких денег у семьи Сафиных нет. Алексею пришлось временно уволиться с работы, чтобы заботиться о старших детях. Артему три года, Кириллу восемь лет, десятилетняя Дарина учится в четвертом классе — без присмотра их не оставишь.

Государство помогает детям с синдромом короткой кишки, но на оформление документов требуется время, а у Леры его совсем нет. Сейчас она весит всего 4300 граммов — это критически мало для ее возраста, и даже эти граммы удалось набрать с большим трудом.

В дальнейшем девочке проведут операцию по реконструкции кишечника, но до тех пор ей нужно подрасти и набраться сил. Давайте поможем Лере дождаться операции, ведь растаять ей никак нельзя.

Для спасения Леры Сафиной не хватает 747 841 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У девочки синдром короткой кишки, ультракороткий вариант, состояние после нескольких операций. Сейчас мы наладили Лере систему парентерального (внутривенного) питания, благодаря которому девочка начала прибавлять в весе. Для того чтобы мы могли выписать Леру домой, ей по жизненным показаниям требуются парентеральное питание, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так девочка сможет получать необходимые для роста и развития вещества, расти и развиваться, дождаться операции по реконструкции кишечника». Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 781 841 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 747 841 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Леру Сафину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Лериной мамы — Виктории Анатольевны Сафиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Москва