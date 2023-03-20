В Екатеринбурге с 28 марта по 1 апреля пройдет фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка».

Фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка» пройдет в Екатеринбурге с 28 марта по 1 апреля. Его презентация прошла вечером 20 марта в центре «Эрмитаж-Урал»: симфонический хор Свердловской филармонии исполнил произведения Рахманинова на ступенях эскалатора музея, а дирижер руководил музыкальным созвучием с высоты более двух метров на специальном подъемнике. «Мы тем самым хотели показать духовную высоту музыки великого русского композитора»,— пояснил первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка» посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора. В рамках фестиваля пройдут концерты на сцене Свердловской филармонии и в городском филармоническом зале Асбеста, а также выставки и лекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Публика услышит композиции русского музыканта в исполнении симфонического хора Свердловской филармонии, камерного хора Московской консерватории, Уральского академического и молодежного симфонического оркестров, а также профессиональных и учебных хоров региона. Вместе с коллективами приглашены ведущие солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. За дирижерским пультом место займут Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Самая большая нагрузка ложится на наш главный хоровой коллектив — симфонический хор Свердловской филармонии, который за пять фестивальных дней представит и "Всенощное бдение" Рахманинова, и три русские песни для хора с оркестром, и кантату "Весна", и кантату "Колокола" с солистами, и примет участие в исполнении оперы "Алеко"»,— рассказал господин Хасанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авторы проекта объединили музыку Рахманинова с работами живописцев-современников композитора и сочетали с визуальными технологиями. Видеопроекция картин Шишкина, Денисова-Уральского, Саврасова, Нестерова и других художников из коллекции партнера фестиваля Екатеринбургского музея изобразительных искусств создаст ощущение «зримости» музыкальных полотен на фестивальных концертах.

С 27 марта на протяжении пяти дней в галерее «Эгида» Свердловской филармонии будет представлена мультимедийная экспозиция «Рахманинов: Известный и неизвестный», созданная Российским национальным музеем музыки. На выставке представлена история как известных, так и малоизвестных сочинений Рахманинова, а также современные интерпретации шедевров композитора.

В камерном зале филармонии 29 марта пройдет лекция «Хоровая музыка Рахманинова. Взгляд в будущее». Руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев поделится со слушателями особенностями рахманиновского творчества.

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Виолетта Ширяева