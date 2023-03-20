В Воронеже оформлен участок для строительства базы Росгвардии

Завершено оформление земельного участка под базу Росгвардии в Воронеже, сообщил глава региона Александр Гусев. «Уверен, современная площадка позволит коллегам еще лучше проводить подготовку бойцов и повысить уровень безопасности в регионе, а также выполнить все поставленные перед Росгвардией задачи»,— прокомментировал губернатор в своем telegram-канале.

Конкретный участок не раскрывается. Ожидается, что база будет рассчитана на одновременное проживание и подготовку сразу 500 бойцов.

Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти ранее полагали, что подрядчиком строительства может стать воронежский «Домостроительный комбинат».

Владимир Зоркий