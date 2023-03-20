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Коммерсантъ FM
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Суд на Ставрополье дал пять лет мобилизованному за самовольное оставление части

Буденновский гарнизонный военный суд признал виновным «в самовольном оставлении места службы продолжительностью свыше одного месяца» (ч. 5 ст. 337 УК РФ) военнослужащего Даниила Писцова. Об этом сообщается в информационном портале гарнизонных военных судов Ставропольского края в Telegram.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что Даниил Писцов, являясь военнослужащим, «призванным по частичной мобилизации» по президентскому указу от 21 сентября 2022 г. № 647 и «проходящий военную службу по контракту», решил «временно отдохнуть» от прохождения службы. С этой целью в ночь на 6 октября 2022 года он самовольно «без уважительных причин» оставил воинскую часть, дислоцированную в Ставропольском крае, и «убыл в станицу Смоленскую Северского района Краснодарского края». Там он, согласно материалам уголовного дела, «проводил время по своему усмотрению, не обращаясь в органы государственной власти и военного управления, имея на это реальную возможность».

15 декабря 2022 года военнослужащий добровольно явился в полицию и сообщил о своем бегстве из части, после чего «его незаконное пребывание вне воинских правоотношений было прекращено».

В ходе судебного разбирательства Даниил Писцов полностью признал свою вину и «раскаялся в содеянном».

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ему пять лет колонии общего режима.

В декабре 2022 года за аналогичное преступление Ставропольский гарнизонный суд признал виновным в дезертирстве другого военнослужащего, который 26 сентября 2022 года не вернулся из увольнительной в свою часть, находящуюся в Западном военном округе. Его 15 декабря 2022 года в Невинномысске задержали сотрудники полиции. Решением суда ему назначено пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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