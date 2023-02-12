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Коммерсантъ FM
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В Ставрополье за дезертирство осужден военнослужащий

Ставропольский гарнизонный военный суд признал Романа Кириленко виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда. По решению суда Роман Кириленко получил пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела, мужчина проходил службу по контракту в одной из военных частей Западного военного округа. 26 сентября 2022 года подсудимый, «получив разрешение командования на убытие из расположения воинской части со сроком возвращения в часть к 15 часам тех же суток, к указанному сроку без уважительных причин не прибыл». По данным следствия, Роман Кириленко «противоправно» исключил себя «из сферы воинских правоотношений с целью временно уклониться от прохождения военной службы». «Желая отдохнуть» от исполнения служебных обязанностей, подсудимый уехал сначала в Рязань, а затем в Ставрополь, «где проводил время по своему усмотрению». 15 декабря 2022 года он был задержан сотрудниками полиции в Невинномысске.

В ходе расследования Роману Кириленко было предъявлено обвинение в том, что он самовольно покинул часть и не являлся на службу без уважительных причин более четырех месяцев. «Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенная военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» (ст. 337 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как указано на сайте суда, в ходе судебного разбирательства по делу военнослужащий признал вину. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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