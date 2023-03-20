Бывшая солистка Cream Soda высказалась о гибели под Ярославлем основателя группы

Бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская высказалась о гибели друга, основателя группы Дмитрия Свиргунова. Она написала пост в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место гибели Дмитрия Свиргунова

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Место гибели Дмитрия Свиргунова

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как пишет Анна Романовская, в воскресенье она участвовала в съемках клипа, по сценарию которого тонула.

«Это была съемка под водой. Я должна была тонуть. Ложиться на дно. Несколько раз я захлебывалась и выходила. Чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лёд на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Моё тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я понарошку»,— написала Анна Романовская.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Дмитрий Свиргунов провалился под лед и утонул возле села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. На данный момент два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Андрей Иванов