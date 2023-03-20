Президент ФК «Урал» прокомментировал дело Рая Влута о смертельном ДТП в Нидерландах

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что клуб следит за судебным разбирательством вокруг нападающего Рая Влута, которого обвиняют в смертельном ДТП в Голландии в 2021 году. «Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению»,— отметил президент «Урала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Известно, что в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Четырехлетний мальчик скончался в больнице. Суд сообщил, что Влут ехал со скоростью 203 км/час. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. Тогда Рай Влут выступал за голландский «Хераклес». После инцидента он рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее».

Нидерландская прокуратура запросила 3,5 года колонии в качестве наказания для нападающего ФК «Урал». В дополнение к тюремному заключению гособвинитель требует лишить Рая Влута водительских прав на четыре года. Суд в Харлеме вынесет решение в понедельник, 3 апреля.

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Диана Сунагатуллина