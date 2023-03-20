ООН сообщила о 8317 погибших мирных жителях на Украине с начала конфликта

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По данным на 19 марта на Украине погибли 8317 мирных жителей, 13 892 получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным ООН, на территории Донбасса, подконтрольной Украине, погибли 3822 человека, ранены 5360 человек. На подконтрольных России территориях Донбасса погибли 636 человек и 2274 раненых.

Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН. Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Cеверодонецке.

В период с 1 по 19 марта на Украине погибли 113 человек, ранены 356. Большинство мирных жителей, считают в ООН, пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

За последствиями военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян