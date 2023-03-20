Кузнец скончался при изготовке металлоизделий на «ВСМПО-Ависма»

На предприятии «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) при проведении работ по изготовлению металлоизделий произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий кузнечно-штамповочного цеха № 37, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе корпорации. Для установления причин случившегося создана специальная комиссия.

«По результатам расследования к виновным будут приняты самые жесткие меры. Руководство и коллектив Корпорации приносит глубокие соболезнования семье погибшего. Безусловно, семье будет оказана вся необходимая помощь»,— заявили в «ВСМПО-Ависма».

ПАО «Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”» — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира. На российском рынке партнерами компании являются ОАК и ОДК.

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Диана Сунагатуллина