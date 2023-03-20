Актера «Бандитского Петербурга» Михаила Тарабукина будут судить за пьяную езду

В Санкт-Петербурге до суда дошло административное дело в отношении актера «Бандитского Петербурга» Михаила Тарабукина, его обвиняют в вождении в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.26 КоАП), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Его дело пришло по подведомственности из Московской области.

«Мировой судья судебного участка №18 г. Санкт-Петербурга зарегистрировала дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, в отношении Михаила Тарабукина»,— говорится в сообщении.

Как следует из протокола, автомобиль Mercedes-Benz господина Тарабукина остановили сотрудники ДПС в подмосковных Мытищах. По внешним признакам полицейские заподозрили у водителя алкогольное опьянение. Сам Михаил Тарабукин от медосвидетельствования и подписи протокола отказался.

Михаил Тарабукин с 1983 годы сыграл 127 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известен по ролям в фильмах и сериалах «Бандитский Петербург», «Война», «Гранд», «Тень за спиной», «Не думай про белых обезьян», «Солдаты», «Десантура».

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