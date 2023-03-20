Любимый кофе в кофере от «Табрис»

На полках супермаркетов «Табрис» появилась лимитированная коллекция термокружек с надписью «Люблю». Экологичность, функциональность и стиль — главные преимущества новых коферов, выполненных в серебристом и оливковом цветах

Форма и содержание

Коферы изготовлены из нержавеющей стали — прочного, ударостойкого и безопасного материала. Благодаря двойным стенкам и удобной крышке с клапаном напиток внутри остается теплым как можно дольше. Специальная технология позволяет уберечь кожу рук, если внутри кофера горячий или ледяной напиток. При этом температура горячего чая или кофе будет сохраняться в течение двух часов, а холодного напитка — до четырех часов. Немаловажную роль играет и форма, плавно расширяющаяся к основанию. Дизайн кофера разработали в Швеции, где особое внимание уделяют минимализму и функциональности. Поэтому кофер не только удобно, но и приятно держать в руках.

Универсальный подход

Коферы предназначены для разных напитков — от чая или кофе до лимонадов, коктейлей, просто воды и даже для мороженого. В отличие от термосов и термостаканов, коферы более компактные, но вместительные — 350 миллилитров. Кроме того, они не разобьются и прослужат долго, при этом помогут сократить использование одноразовой посуды. Благодаря своей практичности кофер сможет составить компанию в поездке, во время прогулок или отдыха на природе.

Коферы с надписью «Люблю» — первый выпуск брендированных товаров в юбилейном году из коллекции под торговой маркой «Табрис». Постепенно коллекция будет пополняться новыми позициями. А пока можно приобрести новые коферы в любом из супермаркетов «Табрис» для напитков с собой.

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