PlayStation ждет детали

Владельцам Sony PlayStation приходится ждать гарантийного ремонта по два месяца. Как пишут «Известия», сервисные центры сильно увеличили сроки обслуживания, в том числе из-за проблем с логистикой. Производитель приставок — японская Sony — покинула российский рынок год назад. Но продолжила ремонтировать технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Правда, теперь у сервисных центров нет возможности закупать запчасти впрок, отмечает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Сейчас, когда возникают трудности с логистикой, нет возможности держать на складах большое количество комплектующих. Все это приводит к увеличению и стоимости, и сроков ремонта. Раньше взаимоотношения производителей и сервис-центров были прямые, бренд обеспечивал глубину заказа и оплату. Сейчас это сделать, к сожалению, невозможно по разным причинам.

По какой модели сейчас работают авторизованные сервисные центры? Комплектующие, как правило, российские компании закупают благодаря параллельному импорту. Возможно, ситуация изменится, и теперь все это будет отправляться куда-то за рубеж, что опять же удлинит сроки гарантийного и стоимость постгарантийного ремонта. Консоли — это более унифицированные устройства — какие-то комплектующие можно скорректировать самостоятельно через такие центры, с другими делать это нецелесообразно».

Российские законы четко устанавливают максимальный срок гарантийного ремонта. Но сейчас исполнить требования физически невозможно, отмечает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов. И, по его словам, даже суды, вероятно, будут вставать на сторону бизнеса:

«Максимально допустимый срок гарантийного ремонта должен составлять 45 дней. Соответственно, за этот период уполномоченное лицо обязано выполнить ремонт. Если запчасти отсутствуют, то это его ответственность. И по истечении срока уполномоченное лицо обязано уже выплачивать неустойку — 1% от цены товара за каждый день просрочки. Сейчас уже все ресурсы исчерпаны, и теперь ситуация патовая. Полагаю, что будут какие-то моратории на данную статью. Однако не уверен, что суды будут более снисходительны в этой части, положительное решение, скорее, окажется в пользу потребителей. В этом случае требовать расторжения договора было бы более правильным».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что компания Apple пытается наладить новую схему работы своих сервисных центров. Из-за новых американских санкций корпорация не может поставлять в Россию гаджеты взамен неисправных. Поэтому за границей будут открываться новые, местные юрлица. А они, по соглашениям с российскими центрами, станут принимать технику и отправлять обратно в Россию.

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Илья Сизов