Крыша с опциями для отдыха

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о редких проектах с эксплуатируемой кровлей

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Совсем немного жилых столичных жилых комплексов могут в качестве своего уникального преимущества назвать эксплуатируемую кровлю. Такие проекты — редкость в городе. По данным компании Metrium, это объясняется тем, что себестоимость такого решения может быть на 30% выше.

С каждым годом для клиентов новостроек все важнее становится экологичность объектов. Ряд застройщиков, отвечая на запросы своей аудитории, создают зеленые зоны на кровле. Для озеленения подбирают неприхотливые и засухоустойчивые растения.

На кровле новостройки можно обустроить и террасу — с крышей, открытую или остекленную. В некоторых случаях проектировщики предлагают раздвижные конструкции, трансформирующие площадку в зависимости от погоды: в жару здесь можно распахивать створки, а в холод — сдвигать. При многоуровневом зонировании террас предусматривают специальные ниши для диванов, кресел и журнальных столиков.

В зависимости от концепции проекта террасы могут стать либо приватными, предназначенными только для владельцев пентхаусов, расположенных на верхних этажах, либо доступными для всех резидентов дома.

Крыши современных жилых комплексов могут быть приспособлены даже для активного отдыха. В ряде новостроек на кровле обустраивают полноценные лаундж-зоны, где размещают беседки и качели, тренажеры и даже летние кинотеатры и плейхабы.

Кроме рекреационных зон, на эксплуатируемой кровле могут располагаться также вертолетные площадки. В высотных зданиях их оборудуют, главным образом, в целях безопасности.

Эксплуатируемая кровля помогает формировать более насыщенную инфраструктуру дома без увеличения площади участка застройки, отмечают брокеры. И это весьма важно в условиях активно развивающего мегаполиса. Но, вероятнее всего, в ближайшее время эксплуатируемая кровля так и останется эксклюзивным атрибутом высокобюджетных проектов.