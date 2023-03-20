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Коммерсантъ FM
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«Аппарат оказался крепким орешком»

Александр Леви — о Realme 10 Pro+

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об ощущениях от использования смартфона и испытаниях на троттлинг.

Фото: Realme

Фото: Realme

Неприятно ловить себя на поведенческих паттернах, скажем так, гика-пенсионера. Многократно возмущался по поводу изогнутых по бокам дисплеев в смартфонах — нет в них практичности. Между тем вендоры с упорством ослика продолжают их выпускать и не объясняют зачем. Получите — пользуйтесь.

Приходится признать, что я зануда, а смысл в искривленных экранах все же есть. Но лишь эстетический. Выставляя боковые рамки под углом, инженеры визуально сужают их, если смотреть на смартфон прямо. Ну и на ощупь аппараты с такими дисплеями кажутся тоньше.

Вот и на Realme 10 Pro+, который я недавно протестировал, тоже изогнутый экран. Но и без учета кривизны ощущения от работы AMOLED-дисплея с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FHD+ довольно приятные. Яркость в пике до 800 нит, частота обновления картинки до 120 Гц, плавная анимация.

Последняя, правда, скорее заслуга взаимодействия аппаратной начинки и оболочки Realme UI 4.0 на Android 13. В качестве чипсета для 10 Pro+ разработчики выбрали MediaTek Dimensity 1080 с графическим процессором Mali-G68. Показатели производительности в синтетических тестах поместили 10 Pro+ в 20% лучших смартфонов. Но куда больше меня впечатлили испытания на троттлинг. Аппарат оказался крепким орешком под нагрузкой.

Уверен, для большинства пользователей важнее повседневные субъективные впечатления. К примеру, время автономной работы. С емкостью батареи 5000 мАч и средних нагрузках его легко уложить в два дня. Для сценариев с экстремальным расходом питания разработчики предусмотрели комплектный адаптер мощностью 67 Вт. Он полностью заряжает смартфон примерно за 40 минут.

Основная камера на 108 Мп с фазовым автофокусом дает отличные фотографии и видео в автоматических режимах. Алгоритмы обработки удачно стабилизируют картинку. Широкоугольный и селфи-объективы скорее просто хороши. А вот съемка на макросенсор потребует к себе большой безусловной любви. Максимальную компоновку памяти 12+256 ГБ физически никак не расширить. Разработчики предусмотрели только слот на две SIM-карты. Виртуально же можно нарастить оперативку до 24 ГБ.

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