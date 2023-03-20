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обновлено 17:04

Глава Перми оценил ход строительства нового корпуса школы «Точка»

Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал о ходе строительства нового корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, 75а. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Для меня как строителя своевременная сдача городских объектов – один из приоритетов в работе, – написал глава Перми. – В ноябре были забиты первые сваи, а сейчас строительство ведется уже на уровне третьего этажа. Выполнен монтаж колонн каркаса 1, 2 и 3-го ярусов, завершается монтаж плит перекрытия третьего этажа. Параллельно идет кладка наружных стен. Завершить стройку подрядчик должен до конца года».

Новый школьный корпус рассчитан на 1050 учеников. В четырехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся два спортзала, танцевально-гимнастический зал, столовая, актовый зал с эстрадой. На территории появится собственная спортивная зона с футбольным полем, площадками для игры в волейбол или баскетбол и уличные тренажеры. Финансирование строительства идет при поддержке федеральных и краевых властей.

«Возведение современных, просторных социальных объектов – тренд, который активно развивается и поддерживается краевыми властями не первый год, – отметил Алексей Дёмкин. – В конце прошлого года мы открыли новый корпус гимназии №17, в этом году в рамках концессионного соглашения с Пермским краем открыт новый корпус Техношколы им. В. П. Савиных в Новых Лядах, идет строительство школы на ул. Холмогорской».

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