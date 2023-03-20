Суд обязал ООО «Самаратранстрой» устранить колею на Волжском шоссе

Отменено решение арбитражного суда Самарской области, отказавшего региональному Минтрансу в удовлетворении иска к ООО «Самаратрансстрой» об устранении колеи на Волжском шоссе. Постановление вынесла апелляционная инстанция. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как установило надзорное ведомство, в 2016 году компания отремонтировала по контракту дорогу на Волжском шоссе на участке от Красноглинского шоссе до ул. Демократической. В период гарантийного срока заказчик обнаружил колею на проезжей части. Ее размеры превышали допустимые нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В связи с этим областной Минтранс направил в арбитраж иск к подрядчику. Суд первой инстанции отказался удовлетворять требования чиновников на основе совместного акта осмотра автодороги заказчиком и подрядчиком, согласно которому дефекты были устранены.

После этого прокуратура провела осмотр участка совместно с ГИБДД и обнаружила колею. Теперь подрядчику предстоит устранить ее.

Ранее министерство транспорта и автодорог Самарской области объявило конкурс на ремонт участка Демократической от Ново-Садовой до Волжского шоссе. Начальная цена контракта составила более 250 млн руб. Средства выделят из областного бюджета.

В прошлом году на ул. Демократической произошла смертельная авария. Одной из причин трагедии стало некачественное дорожное полотно — на первой полосе дороги по направлению «из города» образовалась колея длиной 100 м и глубиной 3 см, аналогичный дефект имеется на второй полосе.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Минстрой платит дважды».

Георгий Портнов