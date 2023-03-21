Иск-неваляшка

Предпринимательница из Ставропольского края взыскивает с краснодарского «Магнита», а также сетей «Лента», «Метро» и некоторых других компаний компенсацию за нарушение интеллектуальных прав на конфету-неваляшку. Ранее производитель кондитерских изделий из Армении, также являющийся ответчиком по делу, пытался оспорить регистрацию прав на конфету в Роспатенте, однако успеха в этом не достиг. Предпринимательница требует в сумме 30 млн руб. компенсации за то, что ответчики торговали конфетами-неваляшками. Эксперты считают, что в подобных спорах суд чаще всего становится на сторону правообладателя, а нарушителями признается вся цепочка от производителя до конечного продавца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарушителям патентного права придется несладко

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Нарушителям патентного права придется несладко

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Краснодарский ритейлер АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») вместе с петербургской «Лентой», московским «Метро Кэш энд Керри», крупнейшим армянским производителем кондитерских изделий «Гранд Кенди» (Ереван), а также двумя менее известными торговыми компаниями из Санкт-Петербурга и Ставрополья привлечен ответчиком по арбитражному иску обладателя патента на полезную модель Елены Зиминой. С каждого из ответчиков она планирует взыскать по 5 млн руб. (в совокупности 30 млн руб.) в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Дело рассматривает Арбитражный суд Ставропольского края, заседание назначено на 22 марта, сообщается в картотеке инстанции.

«Иск может предъявляться всей цепочке, но очевидно, что они начали с того, кого поймали. Кто производитель и кто дистрибьютер, они, скорее всего, еще не знают. Вероятно, в ходе процесса выяснят — и тогда тех привлекут», — рассказала «Ъ-Кубань» глава краснодарской юридической компании «БизБренд-Юг» Елена Акулова.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Елена Зимина является владелицей чеченской компании «Астэк», занимающейся арендой интеллектуальной собственности, а также фирмы «Кондитер-Опт», специализирующейся на аренде недвижимости. В декабре минувшего года она руководила управлением труда и соцзащиты администрации города Енакиево в ДНР.

Как следует из материала дела, а также из данных Реестра полезных моделей Роспатента, в иске речь идет о конфете, покрытой шоколадной или сахарной глазурью, в форме шара со смещенным центром тяжести. Это придает конфете функции развивающей игрушки, делая похожей на неваляшку, а кроме того, удерживает от скатывания со стола. Как указано в описании модели, смещение центра тяжести достигается за счет создания внутри конфеты полости, которая выводит центр тяжести из ее геометрического центра. Там также отмечается, что существенные признаки полезной модели носят технический характер и принципиальным для определения наличия интеллектуального права является само использование при ее изготовлении конфетной массы как определяющего признака, а не конкретный вид такой массы.

Автором объекта интеллектуальных прав является Александр Максимов. Елена Зимина стала патентообладателем с декабря 2017 года, а в 2019 году она заключила лицензионный договор с предоставлением исключительного права на использование модели с ООО «Шоколенд» (производитель шоколада и кондитерских изделий в Ставропольском крае).

На сайте подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности опубликовано заключение коллегии ведомства, рассмотревшей возражения армянской «Гранд Кенди» на выдачу патента на данную конфету. Ереванская компания подала возражения на патент, доказывая, что данные конфеты не являются объектом интеллектуальных права. Как следует из документа, ереванская компания сослалась на то, что совокупность ряда существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты приоритета. В доказательство ереванские кондитеры представили ссылки на интернет-ресурсы с описанием аналогичных конфет Lindt Lindor, а также учебники по физике и механике. Коллегия изучила доказательства, в том числе и видео, не увидев в зафиксированной на нем катящейся конфете эффекта неваляшки, и отказала в удовлетворении возражения.

В АО «Тандер» дело комментировать не стали, какая именно конфета стала причиной иска к кубанскому ритейлеру, пока не известно. Дозвониться до госпожи Зиминой также не удалось — по указанным в открытом доступе телефонам не отвечали на звонки.

В компании «БизБренд-Юг», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, «Ъ-Кубань» рассказали, что в подобных спорах суд чаще всего становится на сторону правообладателя, а нарушителями признается вся цепочка от производителя, изготавливающего схожее изделие, до дистрибьютора и конечного продавца. В случае признания продукции контрафактом, по словам юристов, возможно не только ее изъятие, но также и конфискация оборудования, на котором она производилась.

«Несмотря на неоднократные попытки оспорить предоставление прав на патент, он все еще продолжает оставаться в силе, следовательно, правообладатель имеет полное право на предъявление требований о взыскании компенсации», — говорит Елена Акулова.

Она уточняет, что в подобных делах решающее значение имеет проведение судебной экспертизы. Если она определяет, что ответчики использовали все существенные признаки полезной модели, обычно исковые требования удовлетворяются.

«Следующий вопрос, который встанет перед судом, — определение суммы компенсации. В данном конкретном деле истец заявляет максимальные предусмотренные законом требования, которые, скорее всего, будет обосновывать большим объемом реализованной спорной продукции», — резюмировала юрист.

Михаил Волкодав, Краснодар