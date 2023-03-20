Кубанские депутаты планируют продлить действие закона о льготной аренде сельхозземель

Законодательное собрание Кубани планирует продлить на 2023 год действие закона о льготной аренде государственных и муниципальных земель сельхозназначения аграриями, которые производят импортозамещающую продукцию. Соответствующий законопроект размещен в электронной системе обеспечения законотворческой деятельности краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поправки в закон «Об основах регулирования земельных отношений...» планируется рассмотреть на ближайшей сессии ЗСК, которая запланирована на 23 марта.

Речь идет о норме, которую депутаты внесли в этот закон в июне минувшего года. Она позволила предоставлять российским гражданам или юрлицам в 2022 году в аренду без проведения торгов земельные участки из государственной или муниципальной собственности в целях производства продукции, необходимой для импортозамещения. Перечень этой продукции устанавливается органами исполнительной власти.

Решение было принято в связи с введенными рядом иностранных государств и международных организаций ограничениями.

Михаил Волкодав

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