В Воронеже из 14 лотов на размещение нестационарных торговых объектов предпринимателей заинтересовали только два

В Воронеже подвели предварительные итоги аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Из 14 лотов заявки поданы только на два, следует из сообщения мэрии. По результатам рассмотрения заявок может быть заключено два договора с единственными участниками.

Ранее власти пообещали владельцам НТО в Воронеже продлить до 1 сентября 2023 года сроки обязательной реконструкции их павильонов. Собственникам около 2 тыс. павильонов предстояло обновить их к осени 2022 года, затем — к весне 2023-го, а общая стоимость работ оценивалась в 5 млрд руб. По оценкам регионального бизнес-омбудсмена Павла Ковалева, сейчас в Воронеже в сфере малоформатной торговли заняты от 7 до 10 тыс. человек «плюс их семьи».

Как мэрия Воронежа объяснила введение моратория на снос киосков — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий