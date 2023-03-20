В Башкирии за год число вакансий в сфере ЖКХ выросло на 23%

Работодатели Башкирии с начала текущего года разместили около 300 вакансий в области ЖКХ (2% от общего числа вакансий в этой сфере от общего по России). Это на 23% больше, чем в начале 2022 года, сообщили в пресс-службе hh.ru Урал. В целом по стране с января текущего года размещено около 15 тыс. вакансий в сфере ЖКХ, что на 26% больше по сравнению с началом 2022 года.

Зарплата работника ЖКХ в Башкирии в среднем составляет 44 тыс. руб., в среднем по России — от 43 тыс. руб. до 92 тыс. руб., отмечено в сообщении.

Майя Иванова

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