Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Липецкой области проведут капремонт 208 домов

Почему в Воронежской области не выполнили программу капремонта

В 2023 году программе капремонта в Липецкой области запланированы работы в 208 домах по 728 видам работ, сообщила пресс-служба региональной администрации, отметив, что почти половина работ приходится на ремонт инженерных систем. Сети теплоснабжения планируется обновить в 52 домах, холодного водоснабжения — в 67, горячего водоснабжения — в 44, водоотведения — в 64, электроснабжения — в 48, газоснабжения — в 26.

Подрядные организации уже приступили к капремонту в 24 домах. В большинстве из них ведется замена инженерных сетей.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...