В Липецкой области проведут капремонт 208 домов

В 2023 году программе капремонта в Липецкой области запланированы работы в 208 домах по 728 видам работ, сообщила пресс-служба региональной администрации, отметив, что почти половина работ приходится на ремонт инженерных систем. Сети теплоснабжения планируется обновить в 52 домах, холодного водоснабжения — в 67, горячего водоснабжения — в 44, водоотведения — в 64, электроснабжения — в 48, газоснабжения — в 26.

Подрядные организации уже приступили к капремонту в 24 домах. В большинстве из них ведется замена инженерных сетей.

Владимир Зоркий