На капитальный ремонт трех школ в Туапсинском районе выделили 161 млн рублей

В Туапсинском районе на капитальный ремонт зданий трех школ выделили более 161 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы пройдут в школах №10 (Туапсе), №22 (село Мессажай) и №29 (село Цыпки). Подготовка к реконструкции в туапсинской школе начнется в конце марта текущего года.

«В Мессажае и в Цыпке ремонт начнется в апреле, а завершатся работы во всех трех учреждениях в декабре»,— говорится в сообщении.

Помимо ремонта помещений в школах, обновления инженерных систем и смены межэтажных перекрытий, в школах запланированы поставки нового оборудования.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram