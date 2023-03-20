Смольный определил суммы выплат за ранения добровольцам из Петербурга в зоне СВО

Участники добровольческих формирований из Санкт-Петербурга, действующих в зоне специальной военной операции, смогут рассчитывать на те же выплаты при ранениях из городского бюджета, что и военнослужащие. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым, сообщил в понедельник, 20 марта, ЗАКС.Ру. Размер выплаты составит до 1 млн рублей.

«Право на получение материальной помощи имеют: добровольцы, имевшие место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге на дату получения ранения (контузии, травмы, увечья)»,— говорится в тексте указа.

В случае получения инвалидности после ранения доброволец сможет рассчитывать на выплату 1 млн рублей, при ранении II и III групп — 750 тыс. рублей, при ранении без инвалидности — 500 тыс. рублей. При этом на выплаты смогут рассчитывать только те участники добровольческих формирований, которых направили в эти подразделения военкоматы города.

Ранее Совфед одобрил введение наказания за дискредитацию добровольческих формирований. Под действия ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) и ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) УК РФ будут попадать дискредитация и фейки о частных лицах и организациях, которые выполняют боевые задачи для Минобороны России.

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