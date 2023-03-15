Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совфед одобрил введение наказания за дискредитацию добровольческих формирований

Совет федерации одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию содействующих Вооруженным силам России добровольцев. Максимальное наказание за фейки о любых участниках военной операции составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет; в случае административного правонарушения — штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для физических.

Теперь под действия ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) и ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) УК РФ будут попадать дискредитация и фейки о частных лицах и организациях, которые выполняют боевые задачи для Минобороны России. Кроме этого, будет ужесточено наказание за фейки и повторную дискредитацию с пяти до семи лет, если они привели к смерти или массовым беспорядкам.

Новость дополняется

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...