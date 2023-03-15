Совфед одобрил введение наказания за дискредитацию добровольческих формирований

Совет федерации одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию содействующих Вооруженным силам России добровольцев. Максимальное наказание за фейки о любых участниках военной операции составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет; в случае административного правонарушения — штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для физических.

Теперь под действия ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) и ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) УК РФ будут попадать дискредитация и фейки о частных лицах и организациях, которые выполняют боевые задачи для Минобороны России. Кроме этого, будет ужесточено наказание за фейки и повторную дискредитацию с пяти до семи лет, если они привели к смерти или массовым беспорядкам.

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