В Саратовской области увеличился объем налоговых платежей более чем в 3 раза

По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн в Саратовской области составил 7,1 млн рублей, увеличившись более чем в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили 6 тысяч клиентов банка в регионе, основная доля платежей пришлась на январь.



За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн в Поволжском федеральном округе совершили более 210 тыс налоговых платежей на общую сумму около 90 млн рублей. Средний чек одной транзакции составил порядка 435 рублей.

В прошлом году клиенты ВТБ в Саратовской области совершили более 33,5 тысяч налоговых платежей на общую сумму 80 млн рублей. В целом по стране пользователи ВТБ Онлайн совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей, около половины отчислений пришлась на Московский регион (5 млрд). В топ-3 по объемам транзакций физических лиц также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,1 млрд рублей) и Пермский край (240 млн).

«Обновление сервиса оплаты налогов — повышение скорости, удобства и безопасности проведения таких платежей — кратно повысило к ним интерес жителей региона. В прошлом году пик активности клиентов пришелся на осень — период выставления счетов за предыдущий год по транспорту, имуществу и доходу. В общей сложности за 2022 год мы приросли в 1,5 раза и по количеству платежей, и по объему. Помимо налогов в нашем мобильном приложении и интернет-банке можно также оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, страховку, в то числе по QR-коду из выставленной квитанции. Каталог постоянно дополняется новыми провайдерами», — комментирует управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.