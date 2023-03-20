Больше 224 тысяч номерков к врачу сформировали в Удмуртии

Больше 224,5 тыс. слотов для записи пациентов к врачам сформировали в медучерждениях Удмуртии на период с 20 марта по 3 апреля. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, жители смогут попасть к участковому терапевту и педиатру, акушер-гинекологу, врачам общей практики, офтальмологу, стоматологу, фтизиатру, хирургу и другим специалистам.

Для записи через интернет доступны 75% номерков. На данный момент свободными остаются 135,6 тыс. слотов.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук рассказала, что в Удмуртии порядка 35% номерков к врачу остаются невостребованными.