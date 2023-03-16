35% номерков к врачу в Удмуртии остаются невостребованными

В Удмуртии порядка 35% слотов, выложенных для записи к врачам, остаются невостребованными. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук со ссылкой на данные Республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава Удмуртии. При этом жители продолжают сталкиваться со сложностями с записью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По статистике РМИАЦ, почти каждый третий пациент не приходит к врачу и не отменяет свою запись. Если ваши планы изменились, не забудьте отменить прием. Так вы позволите кому-то другому воспользоваться этим временем»,— рассказала госпожа Пинчук.

Напомним, попасть на прием к специалисту в республике можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с помощью Регионального портала медицинских услуг или колл-центра минздрава Удмуртии. Также в регионе начало работать приложение «К врачу».