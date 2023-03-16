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35% номерков к врачу в Удмуртии остаются невостребованными

В Удмуртии порядка 35% слотов, выложенных для записи к врачам, остаются невостребованными. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук со ссылкой на данные Республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава Удмуртии. При этом жители продолжают сталкиваться со сложностями с записью.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По статистике РМИАЦ, почти каждый третий пациент не приходит к врачу и не отменяет свою запись. Если ваши планы изменились, не забудьте отменить прием. Так вы позволите кому-то другому воспользоваться этим временем»,— рассказала госпожа Пинчук.


Напомним, попасть на прием к специалисту в республике можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с помощью Регионального портала медицинских услуг или колл-центра минздрава Удмуртии. Также в регионе начало работать приложение «К врачу».

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