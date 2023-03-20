Ограничения на проезд большегрузов введут в Нижегородской области с 1 по 30 апреля

Весенние ограничения на движение большегрузов в Нижегородской области будут действовать с 1 по 30 апреля. Автомобилям с нагрузкой на ось боле 6 т запретят проезд по региональным и муниципальным дорогам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общая протяженность закрытых участков превысит 8,9 тыс. км, это 69% дорожной сети. Полный перечень опубликован на сайте регионального минтранса.

Движение для большегрузов ограничивают каждый год из-за таяния снега. Почта становится переувлажненной, поэтому прочность дорог снижается. Чтобы свести повреждения к минимуму, тяжелым автомобилям запрещают использовать трассы.

Однако в этом году в Нижегородской области на время распутицы намерены разрешить грузовые перевозки кормов для животных.

Анастасия Еремина