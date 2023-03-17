Грузовые перевозки кормов для животных разрешат в весеннюю распутицу

Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о разрешенных грузовых перевозках по автодорогам на период весенней распутицы. Документ, опубликованный для общественных обсуждений, снимает ограничения на перевозки кормов, кормовых добавок и премиксов для сельскохозяйственных животных.

Из пояснительной записки к проекту следует, что нижегородским аграриям ежемесячно поставляют около 1 тыс. т кормов. «В период весеннего ограничения движения по автодорогам организации вынуждены нести дополнительные расходы, что, в итоге, отражается на стоимости сельскохозяйственной продукции», — говорится в документе. В нем отмечается, что снятие ограничений позволит поддержать животноводство в условиях антироссийских санкций.

Весенние ограничения перевозок также не распространяются на грузы с лекарствами, топливом, смазочными маслами, специальными жидкостями, семенным фондом, удобрениями и почтой.

Владимир Зубарев