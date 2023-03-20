ВС Башкирии рассмотрит дело об убийстве 95-летнего ветерана ВОВ

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рафаиса Муслухова, сообщают в пресс-службе ведомства. В ближайшее время материалы будут направлены для рассмотрения в Верховный суд Башкирии.

64-летний ранее судимый житель деревни Кадырово Илишевского района Ришат Султанов обвиняется в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженном с разбоем (п. «в, д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое («в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По материалам дела, ранним утром 25 августа 2022 года Ришат Султанов в состоянии алкогольного опьянения зашел во двор к ветерану и попросил денег взаймы. Получив отказ, он напал на Рафаиса Муслухова с заостренным металлическим штырем, неустановленным колюще-режущим предметом и газовым баллончиком. Всего ветерану было нанесено не менее 26 ударов. потерпевший скончался на месте преступления. Проникнув в дом, обвиняемый похитил 8 тыс. руб.

Ришат Султанов не признал вину.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте