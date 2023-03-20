Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о женщинах, которые занимались гончарным делом, в том числе о Доре Ланн и Люси Ри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sothebys-com. Фото: sothebys-com.

В марте Sotheby’s проводил большой аукцион керамики, созданной женщинами. К торгам на сайте аукционного дома выпустили большой и очень интересный материал о женщинах в британской керамике. Изначально изготовление таких изделий считалось мужской работой, но это гендерное разделение исчезло с зарождением в Британии независимых гончарных студий в конце XIX века.

Среди пионеров женской керамики Дора Ланн, основавшая в 1916 году в Лондоне полностью женскую гончарную мастерскую Ravenscourt Pottery. На этом пути женщинам пришлось очень тяжело. Как рассказывается в статье, на протяжении большей части XX века Бернард Лич был арбитром качества керамики. Когда в 1938 году в Лондон приехала гончар Люси Ри, еврейская беженка из оккупированной нацистами Австрии, Лич назвал ее работы «слишком толсто глазурованными, тонколепными, без человечности». Другой художник-керамист Уильям Стэйт Мюррей — еще одна знаменитость того времени — отказался подать Люси руку.

Надо ли говорить, что работы Ри, которые уже тогда были востребованы в континентальной Европе, сейчас бьют рекорды на аукционах, а среди коллекционеров ее произведений такие персоны, как Джонатан Андерсон из Loewe. Среди имен, которые надо запомнить, и Кэтрин Плейделл-Бувери, и ее партнер Нора Брейден. Они экспериментировали с глазурями, сделанными из древесной и растительной золы. Список в статье на сайте Sotheby’s включает еще несколько имен — советую прочитать материал внимательно. А чтобы понять, насколько высоко ценятся работы этих керамистов, вернемся к Люси Ри. В прошлом году блюдо ее авторства ушло с молотка за $340,2 тыс.