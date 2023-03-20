Самарское МКУ «Ритуал» уличено в нарушениях правил захоронений

Ряд нарушений обнаружен в работе муниципального казенного учреждения Самары «Ритуал». К таким выводам пришла городская контрольно-счетная палата по итогам анализа бюджетных трат учреждения в 2020 – 2022 году.

В частности, учреждение не разработало проекты по установлению санитарно-защитных зон 18 муниципальных общественных кладбищ Самары и не внесло сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границах санитарно-защитных зон. Также оно не направило в региональное Управление Роспотребнадзора заявления об установлении соответствующих зон с проектом и экспертным заключением по нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, выяснилось, что на кладбищах «Центральное» и «Спасское» «производились захоронения при отсутствии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы». В числе прочего на семи кладбищах установлено нарушение условий МКУ «Ритуал» условий муниципального контракта на работы по содержанию мест захоронения в 2020 – 2022 году. Речь идет об уборке мусора, бесхозных надгробий и покосе территории. На момент публикации МКУ «Ритуал» ситуацию не прокомментировало.

Ранее в Таиланде обнаружили обвиняемого по делу об убийстве в сфере ритуальных услуг. В связи с этим в Россию был экстрадирован Игорь Гужин.

Георгий Портнов