В Тюмени суд отправил в колонию мошенников, похитивших деньги убитого владельца АЗС «Валерия К»

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор членом группировки, похитившей имущество и активы ЗАО «Северное» и ЗАО «Секвой К», принадлежащих бизнесмену Сергею Княжеву, застреленного на собственной АЗС «Валерия К». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

56-летнего экс-генерального директора ЗАО «Никифор» Юрия Мельникова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 600 тыс. руб. за хищение имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По аналогичной статье 66-летней пенсионерке Елене Пасларь назначили четыре года колонии, а 55-летней экс-главному бухгалтеру ЗАО «Никифор» Алле Новиковой – три года.

Напомним, Сергея Княжева застрелили 8 октября 2015 года. в Тюмени на ул. Северной, 7. По данным следствия следствия, два партнера по бизнесу заказали убийство за 4 млн руб. Всего в гибели бизнесмена были заинтересованы пять человек, включая ныне осужденных.

После убийства заговорщики приступила к хищению имущества и активов предприятий. В преступную деятельность были вовлечены главный бухгалтер ЗАО. Женщина имела доступ к компьютерной базе с полной информацией о финансово-хозяйственной и кадровой деятельности предприятия.

Она подписала договор купли-продажи за директора, и эти фальшивые документы мошенники использовали, чтобы обманным путем приобрести права собственности на нежилое помещение через Центральный райсуд Тюмени, который удовлетворил их исковые требования. В результате они похитили 2\3 долей нежилого помещения, причинив ущерб наследникам Сергея Княжева на сумму более 20 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте