На ремонт тротуаров в Нижнем Новгороде выделили 100 млн рублей

Более 100 млн руб. бюджетных средств направят на ремонт и обновление тротуаров в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Решили не просто проводить ремонт, а создавать настоящую инфраструктуру с новыми велодорожками, навигацией, разметкой. В планах – организовать велосеть по всему городу таким образом, чтобы можно было отправляться в многочасовые прогулки по Нижнему Новгороду»,– написал мэр в Telegram-канале.

По словам Юрия Шалабаева, отправная точка для создания велодорожек – Автозаводский район. Протяженность уже обустроенной сети составляет 5 км, разработан проект еще на 11,7 км дорожек. Оттуда маршрут пойдет по территории Ленинского района, включая улицы Новикова-Прибоя, Комарова, Заречный бульвар и Комсомольское шоссе. Прорабатываются проекты и в других районах города.

Анастасия Еремина