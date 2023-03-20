Погода в Татарстане будет на 6-8 градусов выше нормы

В Татарстане 24-26 марта температура воздуха будет выше нормы на 6-8°. Днем столбики термометров покажут +6..+11°. Временами ожидаются дожди. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом в ближайшие дни погода в Татарстане сильно не изменится. 21 марта в регионе ожидаются мокрый снег и дождь, возможен туман. Температуры составят ночью -3..+2°, днем +4..+9°. 22 марта в республике сохранится такая же погода с температурами 0..+3° ночью и 4..+9° днем. 23 марта существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0..-3°, днем воздух прогреется до +6..+11° .

"Ъ-Казань"