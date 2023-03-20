Белгородская область за год согласовала 21 площадку комплексной жилой застройки

В 2022 году в Белгородской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» была рассмотрена и согласована 21 площадка комплексной жилой застройки. Планируемая площадь жилья на этих территориях может составить 530,8 тыс. кв. м. Об этом сообщила начальник регионального управления архитектуры и градостроительства Ирина Горожанкина в ходе представления готового отчета о деятельности управления. На жилье на данных территориях могут рассчитывать 17,7 тыс. человек или 6,8 тыс. семей.

В результате обобщения градостроительного потенциала агломераций региона были определены 37 площадок в Белгородской агломерации с планированной площадью жилья 1,4 млн кв. м на 60,9 тыс. человек, а также десять площадок в Старооскольско-Губкинской агломерации с расчетом на 373,1 тыс. кв. м жилья.

В текущем году управление планирует рассмотреть четыре площадки комплексной жилой застройки на 799,3 тыс. кв. м жилья для 26,6 тыс. человек.

По данным Дом.РФ, в 2022 году в Белгородской области введена 841 тыс. кв. м жилья, что на 28% меньше уровня ввода 2021 года. Однако ввод жилья в многоквартирных домах вырос на 42% по сравнению с 2021 годом — до 212 тыс. кв. м. Падение зафиксировано во вводе ИЖС — на 38%.

Какой крупный жилой комплекс может возвести в Старом Осколе тюменский застройщик — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий