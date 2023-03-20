Дождливая погода и до +10°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в ночь на 21 марта температура воздуха опустится до 0°С, а днем прогреется до +3..+8°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, пройдет мокрый снег и дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

22 марта столбик термометра ночью окажется в пределах 0..+5°С, днем — +3..+8°С.Небольшие дожди, местами сменяющиеся снегом, сохранятся. Однако 23 марта ожидается преимущественно сухая и ветреная погода. В ночные часы температура воздуха окажется на уровне -1..-6°С, днем — +3..+8°С.

По предварительному прогнозу, 24 марта воздух прогреется до +5..+10°С. Местами пройдут небольшие дожди, а в выходные ожидается теплая и дождливая погода.