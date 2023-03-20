Еще 250 млн рублей получит Нижегородская область на выплаты украинским беженцам

Нижегородская область получит еще 148,3 млн руб. из федерального бюджета на размещение и питание беженцев и 102,1 млн руб. на единовременные выплаты жителям Херсона и части Херсонской области. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в региональный бюджет на 2023 год.

Согласно документу, еще 311,9 млн руб. выделят из областной казны на капремонт образовательных учреждений за счет возврата муниципалитетами неиспользованных остатков. На увеличение дорожного фонда планируется направить 942,8 млн руб., большая часть средств (512,3 млн руб.) пойдет на установку автоматических пунктов весогабаритного контроля.

После принятия поправок доходы областного бюджета на 2023 год составят 254,7 млрд руб., расходы – 289,1 млрд руб. Дефицит увеличится на 942,8 млн руб., до 34,4 млрд руб.

Елена Ковалева