В Петербурге за неделю разведут пять мостов через Неву и Малую Неву

ГБУ «Мостотрест» опубликовал график технологических разводок мостов через Неву и Малую Неву. Всего к разведению планируются пять мостов с 21 по 25 марта.

Так, на неделе ночью разведут Троицкий, Благовещенский, Дворцовый, Большеохтинский и мост Александра Невского. Вместе с этим продолжатся работы на гидравлическом приводе Биржевого моста. Переправа будет закрыта для автомобилистов каждую ночь с 21 по 25 марта с 1:00 до 5:45.

Как сообщали ранее в «Мостотресте», до начала навигационного периода мосты в городе разведут около 60 раз. График технологических разводок будет публиковаться еженедельно.

Напомним, что навигационный период в Петербурге стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. Мосты на рукавах Невы будут готовы к разводке уже с 20 апреля.

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