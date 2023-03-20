«Выставка из категории must see»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие петербургские мероприятия, стоит посетить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мне случилось только что побывать в Северной столице, и я, понятно, посетил ряд выставок, впечатлениями от которых с вами и поделюсь. Главной моей целью стала экспозиция «Жванецкий и Габриадзе. Линии», организованная в фойе Театра Комиссаржевской. Выставка составлена из архивных фото и рукописей знаменитого писателя и иллюстраций к его произведениям, сделанных пером знаменитого режиссера. О ней я уже рассказывал.

Я не мог не зайти в петербургский Манеж на супер-мега-блокбастер «Первая позиция. Русский балет», хотя особой тяги к балетной теме и не ощущаю. Да оно и правильно, как мне показалось в результате. Выставка, по-моему, крайне переоценена. Собственно, экспозиция об истории русского балета: 40 музеев выдали множество экспонатов, среди экспонентов мелькают фамилии Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Коровина и прочих художников «Серебряного века», а также Тамары Карсавиной, Михаила Фокина, Вацлава Нижинского, Галины Улановой, Агриппины Вагановой, Майи Плисецкой — говорю же, вся история балета.

Но супер-раритетов или мега-шедевров нет. Зато есть множество инсталляций и странных предметов от неназванных частных коллекционеров и «креативного куратора» проекта Павла Каплевича. И, конечно, творческое пиршество архитекторов выставки — бюро Planet9 и его руководителя Агнии Стерлиговой. Все пространство заполоняет фанерный декор, обильно покрашенный золотым колером, очень много вспомогательных экспозиционных декораций. Это ярчайший пример того, как оформление экспозиции превалирует, довлеет над самими выставленными предметами. Хотя народу нравится, зрителей много.

Наконец, в Мраморном дворце представлен проект «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту». Это работы из собрания московского коллекционера, создательницы «Музея AZ» Анатолия Зверева — Наталии Опалевой. Выставка просто потрясающая, из категории must see. Сразу скажу, ничего подобного в частном собрании я давно не видел. А, может, никогда. Более 200 живописных и графических работ мастеров «второй абстракции». Есть и Зверев — хедлайнер коллекции, но его, к моей радости, немного. Остальные представлены редчайшими работами. Думаю, эта выставка потребует отдельного рассказа.