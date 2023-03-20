В Кургане построят завод по переработке пластика за 1 млрд рублей

На базе бывшего Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ) появится производство по переработке пластика. Его разместят в здании кузницы КЗКТ, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

Объем вложений в модернизацию объекта без учета затрат на оборудование составляет 1 млрд руб. Общая площадь нового производства составит более 24 тыс. кв. м, его планируется запустить в следующем году. На предприятии будет создано около 200 рабочих мест. Сейчас завершается проектирование нового производства, затем проект передадут на экспертизу.

«Большую часть физических работ проводим также в этом году. Правительство окажет финансовую поддержку проекту», — отметил Вадим Шумков.