Каждый четвертый житель Ижевска увольняется без прощания с коллегами

В столице Удмуртии 52% опрошенных местных жителей при увольнении прощались с коллегами устно. При этом каждый четвертый ижевчанин уходил без прощания, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще 18% респондентов заказывали на работу угощение для коллег, а 16% ижевчан ходили в кафе или бар. 7% опрошенных в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам.

При этом организовывать на работе небольшое чаепитие при увольнении больше свойственно женщинам — 20% против 15% среди мужчин. Походы в бар чаще устраивают мужчины — 19% против 12% среди женщин.