Программу производства рыбы на Кубани в 2022 году недовыполнили на 46,6%

Показатели краевой программы развития рыбохозяйственного комплекса по объему производства рыбы в минувшем году были выполнены только на 53,4%. Об этом сообщается в материалах электронной системы обеспечения законотворческой деятельности краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующие сведения приведены в проекте постановления ЗСК, которое планируется принять на ближайшей сессии 23 марта, чтобы дать оценку реализации госпрограмм в регионе.

В документе говорится о невыполнении в 2022 году целевых показателей по объему производства живой, свежей или охлажденной рыбы. При плане в 29,4 тыс. т производство составило 15,5 тыс. т.

Основными причинами падения производства названы снижение промысловых запасов мелькосельдиевых видов рыб, уменьшение количества рыбопромыслового флота, работавшего в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году, в связи с плановыми ремонтами и установленным запретом на выход судов в акваторию Азовского моря в 2022 году из-за проведения специальной военной операции.

При этом в проекте постановления говорится, что из 38,7 млн руб., предусмотренных программой, было профинансировано 34,8 млн руб.

Согласно проекту постановления ЗСК, депутаты планируют рекомендовать краевому минсельхозу рассмотреть возможность корректировки мер поддержки и целевого показателя программы, чтобы повысить эффективность освоения бюджетных средств.

Доля Краснодарского края в общем объеме производства товарной рыбы в России составляет порядка 9%, в ЮФО — более 30%.

Ранее краевые власти сообщали, что всего на Кубани за прошлый год вырастили 23,3 тыс. тонн рыбы, в том числе 12,1 тыс. тонн толстолобика, 5,2 тыс. тонн карпа, 3,2 тыс. тонн амура и 1,8 тыс. тонн форели. В текущем году рыбные хозяйства региона планируют увеличить производство рыбопосадочного материала и расширить каналы сбыта, в том числе за пределами края.

Михаил Волкодав

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